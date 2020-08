Ippica: ippodromi a Mipaaf, senza pagamenti stop a corse

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Prosegue il braccio di ferro sul mancato pagamento dei corrispettivi 2020 fra il ministero delle Politiche agricole e forestali e il Gruppo ippodromi associati, che in una lettera hanno fissato un ultimatum. "Le società di corse aderenti al Gruppo, perdurando le inadempienze del ministero, che hanno ricadute negative pesantissime sulla gestione dell'attività degli ippodromi, sono impossibilitate a continuare l'attività ippica agonistica e, pertanto, sospenderanno l'accettazione delle dichiarazioni dei partenti dal 5 settembre 2020", si legge nel comunicato del Gruppo ippodromi associati, che spiega di aver inviato il 22 agosto al Mipaaf una lettera "che, nonostante la gravità del problema, è rimasta priva di riscontro".

"Le società di corse - sottolinea il Gruppo ippodromi associati - alla data odierna non hanno ricevuto alcun corrispettivo riguardante i servizi prestati nel corrente anno ed il ministero non ha provveduto, pur consapevole delle gravissime conseguenze, ad adottare il Decreto Direttoriale attuativo del D.M. 4701/2020, relativo alla determinazione della sovvenzione 2020, spettante alle società di corse per i servizi resi". (ANSA).