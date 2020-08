Fontana,compagni scuola come congiunti è presa in giro

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - L'idea del Governo di equiparare i compagni di classe ai congiunti per evitare il problema del metro di distanza sui trasporti "non trova particolarmente d'accordo" il presidente della Lombardia Attilio Fontana perché, spiega lo stesso governatore, "quella è una presa in giro: o si può o non si può. E se non si può, si trovano altre soluzioni. Bisogna risolvere i problemi non con degli escamotage". "Bisogna avere il coraggio di dire come sono le cose - ha spiegato Fontana a margine della presentazione del Gp di Formula 1 di Monza -, io credo che si debba avere il coraggio di dire che in occasione della ripresa delle attività si possa, se il Cts lo riterrà, aumentare la percentuale trasportata sui mezzi pubblici". (ANSA).