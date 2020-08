Cadono calcinacci, ferito un uomo a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 27 AGO - Un uomo di 52 anni è rimasto colpito da alcuni calcinacci staccatasi questa mattina per il distacco parziale di un cornicione in via Aselli a Pavia, in una zona vicina al Policlinico San Matteo. Il 52enne è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza in ospedale: è stato giudicato in codice giallo dai medici, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Due squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto immediatamente alla messa in sicurezza delle parti pericolanti dell'edificio, con l'aiuto di un'autoscala. Sul posto è intervenuta anche pattuglia della polizia locale. (ANSA).