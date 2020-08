Suicida in questura a Milano: indagati 2 agenti, atto dovuto

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Due agenti di polizia sono stati indagati come atto dovuto nell'ambito dell'indagine sulla morte di un algerino di 43 anni che il 23 agosto scorso si è impiccato all'interno di una delle 4 camere destinate ai fermati senza documenti e in attesa di identificazione in Questura di Milano.

Gli inquirenti hanno sottolineato che si tratta di un atto a garanzia dei due poliziotti necessario per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

L'uomo, fermato nel quartiere di Porta Venezia domenica mattina scorsa per un furto su auto assieme a un marocchino di 23 anni, una volta entrato nella sala d'attesa che precede il fotosegnalamento si è tolto la vita creando un cappio con la propria maglietta. Le telecamere di sorveglianza hanno filmato tutta la scena. L'iscrizione nel registro degli indagati da parte del pm Paola Pirotta che coordina l'inchiesta assieme all'aggiunto Laura Pedio, è una decisione tecnica avvenuta dopo l'esame attento dei video.

L'algerino aveva molti precedenti e ben 11 alias differenti, cosa che rende complicata la sua precisa identificazione.

L'autopsia, fissata per venerdì prossimo, servirà per capire il tempo si soffocamento e chiarire se ci fosse qualche possibilità di salvarlo. Da quanto è stato riferito una volta arrivato negli uffici di via Fatebenefratelli il 43enne non aveva dato alcun segnale che potesse destare allarme prima di entrare nella camera di sicurezza. Secondo i filmati, dall'ingresso alla sua morte sarebbe trascorso meno di un quarto d'ora. (ANSA).