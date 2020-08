Scaroni, Milan segua il modello Bayern

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Il Bayern Monaco, fresco vincitore della Champions League, "deve essere il modello di ispirazione" per il Milan. Lo sottolinea, a Milan Tv, il presidente Paolo Scaroni: "Non dimentichiamo il ruolo che ha avuto il nuovo stadio nei successi del Bayern. Ogni anno questo stadio incassa 100 milioni di euro, mentre il nostro San Siro con il Milan non arriva a 40. Quindi immaginare un Milan con 60 o 70 milioni in più ogni anno ci apre degli orizzonti per tornare ad essere quel Milan che i tifosi si aspettano da tanto tempo".

Scaroni chiede ai tifosi di "stare sempre vicini alla squadra", vuole vedere lo stesso atteggiamento del post-lockdown ("abbiamo giocato un calcio molto divertente e con risultati molto positivi") e si augura un vaccino contro il Coronavirus "entro fine anno" che possa permettere di "avere presto stadi pieni". Sulla costruzione del nuovo impianto Scaroni "è molto ottimista": "Abbiamo raggiunto un'intesa con il Comune sulle volumetrie che non sono quelle che speravamo ma le abbiamo accettate. La maggioranza delle forze politiche è a favore del nuovo stadio". (ANSA).