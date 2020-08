Picchiò testa in piscina, morto 41/enne

(ANSA) - BERGAMO, 26 AGO - È morto la notte scorsa all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'uomo che lunedì 24 agosto era rimasto vittima di un infortunio alla piscina comunale Aquaclub di Grumello del Monte.

Joussef Dazara, 41 anni, marocchino che abitava a Castelli Calepio, aveva riportato un violento trauma cranico. Il pm di turno, Fabrizio Gaverini, ha disposto l'autopsia per venerdì.

Il quarantunenne si era tuffato "da bordo vasca, vicino allo scivolo", come ricostruisce la titolare del centro natatorio, Federica Locatelli, ed era caduto di testa nella piscina sottostante, in quel punto era profonda meno di un metro.

Nell'impatto violento aveva perso i sensi. Immediata la macchina dei soccorsi interni attivati dal personale.

I bagnini avevano subito tirato fuori dalla vasca l'uomo. Il personale medico giunto sul posto con l'elicottero, un'automedica e un'ambulanza aveva trasportato l'uomo all'ospedale: fin da subito gravissime le condizioni. Non si è mai ripreso. (ANSA)