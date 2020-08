Inter 'con Conte basi per proseguire insieme'

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte - rende noto all'ANSA l'Inter - è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto".

La nota del club nerazzurro arriva al termine di tre ore di incontro tra i vertici del club e l'allenatore salentino. Lontano da Milano, in una villa a Somma Lombardo, dopo un confronto lungo ma costruttivo, sembrano quindi appianate le divergenze tra Conte e la società.

Non ci saranno cambiamenti nella dirigenza dell'Inter che lavorera' con Antonio Conte confermato sulla panchina nerazzurra. Dopo le voci dei giorni scorsi che davano in uscita il direttore sportivo Piero Ausilio e accreditavano l'ipotesi di screzi tra Conte e Beppe Marotta, al termine del lungo incontro tra il tecnico nerazzurro e il vertice del club, è arrivata la conferma che non ci saranno avvicendamenti tra i dirigenti.