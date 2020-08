Fase 3: a Milano al via lavori ciclabile in viale Monza

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Sono partiti oggi a Milano i lavori per realizzare la pista ciclabile di viale Monza, con cui sarà collegato il centro città con Sesto San Giovanni e che ha scatenato polemiche politiche da parte del centrodestra.

"Sarà una corsia ciclabile di 4,3 km per ciascun senso di marcia, tra la sosta e la corsia delle auto, utilizzando il decreto di maggio del Governo di modifica del Codice della Strada, divenuto legge a metà luglio", ha scritto l'assessore alla Mobilità del Comune, Marco Granelli in un post sulla sua pagina Facebook.

L'assessore ha poi spiegato perché il Comune ha deciso di realizzare una pista ciclabile in viale Monza, un' arteria molto trafficata della città. "E' usata da migliaia di ciclisti ed è una strada pericolosa per tutti, dal 2011 ad oggi ci sono stati 150 feriti all'anno - ha continuato di cui il 69% tra pedoni, ciclisti e motociclisti. Un incidente ogni tre giorni e sono due i motivi, la velocità e la sosta disordinata".

Con il progetto "la corsia sarà regolare, 2 metri per le bici e 5 metri per le auto, liberi dalla sosta irregolare. In questo primo tratto ci sono oggi 190 parcheggi regolari, con il nostro progetto li aumentiamo a 318, 128 in più, +67%. Le auto in sosta irregolari oggi in questo tratto sono 210, il doppio di quelle regolari, noi li riduciamo a 82 - ha concluso -. Chi parla di 1.000 posti auto in meno non dice il vero, i posti regolari aumentano". (ANSA).