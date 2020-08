Scomparsa a Crema, Ris trova tracce di sangue

Tracce di sangue sono state trovate dal Ris sul pianerottolo dell'appartamento di Crema in cui si sospetta che Sabrina Beccalli la notte di Ferragosto sia stata uccisa da Alessandro Pasini, in custodia cautelare carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. E' quanto emerge, si apprende da fonti investigative, dai primi risultati degli esami condotti dal Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri. Con il luminol sarebbero state individuate tracce anche in bagno, ma la gran parte si trovava sul pianerottolo, e sarebbe stato lavato.

Intanto la Procura di Cremona valuta un'ipotesi aggiuntiva di reato per crollo di costruzioni per Pasini, che ha tagliato un tubo della caldaia nell'appartamento, trovato dopo quattro giorni saturo di gas dai Vigili del fuoco al momento del primo sopralluogo.