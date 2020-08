Coronavirus: in Lombardia 110 positivi e un decesso

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Con 7.722 tamponi effettuati, sono 110 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, di questi 8 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico. In terapia intensiva c'è un ricoverato più di ieri, il che porta il totale a 15, i pazienti negli altri reparti sono invece 153 con un aumento di 5. Con un decesso il totale complessivo dei morti è di 16.857 .

Per quanto riguarda le province, Milano fa segnare 53 casi (di cui 31 in città) Bergamo: 16; Monza 14, Como 10, Brescia 6.

Varese 4, Lecco, Pavia e Cremona 2, mentre non si sono verificati casi a Lodi, Mantova e Sondrio. (ANSA).