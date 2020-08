Calcio: Moratti, Conte ha fatto bene ma dipende da Suning

SN (ANSA) - MILANO, 24 AGO - "In questi casi, tutto dipende dal tuo rapporto con il presidente, ma le sue capacità non possono essere messe in discussione. Ha fatto molto bene in questa stagione, ha ottenuto ottimi risultati". L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti commenta - in una intervista ad AS - il futuro di Conte all'Inter, la sconfitta dei nerazzurri in finale di Europa League e la suggestione di Messi a Milano.

"L'Inter - dice Moratti - era arrivata molto bene all'evento decisivo, giocando sempre più in sicurezza e battendo avversari molto difficili, ma il Siviglia ha una grande tradizione nelle competizioni europee. Questo, nel calcio, fa la differenza. La squadra di Lopetegui è una squadra che lavora molto bene, per me era una delle favorite in finale per tutto quello che aveva ottenuto come squadra in questi anni in Europa League".

Sul sogno accarezzato dai tifosi dell'Inter di un arrivo di Messi, Moratti risponde: "Immagino che l'Inter ci abbia già provato. Ho visto quella pubblicità di Suning con la sagoma dell'argentino in Duomo e questo mi fa pensare che sia già stata presa un'iniziativa. E se no, penso che lo faranno presto. Non è un'operazione semplice economicamente, è chiaro. Ma il più grande ostacolo è la volontà di Messi. Bisogna capire se vuole davvero lasciare il Barça. Io, ovviamente, non posso saperlo".

(ANSA).