A fuoco deposito acque minerali nella Bergamasca

(ANSA) - BERGAMO, 24 AGO - Un vasto incendio è scoppiato la notte scorsa nel deposito di acque minerali della Fonti Prealpi di Almè: la zona colpita dal rogo è il deposito con all'interno bancali e casse che contengono l'acqua prodotta dall'azienda bergamasca, ovvero le etichette Prealpi e Orobica. Ingenti i danni.

A dare l'allarme al 112 i residenti della zona, che hanno sentito una forte esplosione: subito si solo alzate delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Bergamo, oltre che da Zogno e Madone. Intervenuti anche i carabinieri di Zogno e, in via precauzionale, due ambulanze del 118: fortunatamente l'incendio non ha però causato feriti. (ANSA).