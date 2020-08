Morto 71enne nel lodigiano, trovato nel fiume Adda

E' stato trovato morto dai vigili del fuoco di Lodi nel fiume Adda a Maleo (Lodi), Marcello Carminati, 71 anni, ex dipendente in pensione del Comune di Maleo, molto conosciuto a livello locale. L'allarme per la scomparsa è stato dato stanotte dalla sua famiglia, poi la sua bicicletta è stata ritrovata in riva al fiume Adda all'altezza del ponte Salvo D'Acquisto lungo la ex statale 234. La bicicletta era all'inizio di un sentiero scosceso che porta direttamente sulla sponda: nel suo cestino sono stati ritrovati la canottiera dell'uomo e il suo portafogli con i suoi documenti. Sul posto anche i carabinieri di zona.