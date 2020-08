Furti in abitazione a Milano, 6 arresti in 12 ore

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Sono 6 le persone arrestate dalla polizia nelle ultime dodici ore a Milano per furti in appartamento. Alle 23.40 di ieri la Squadra mobile ha catturato 3 georgiani di 31, 33 e 35 anni che poco prima avevano svaligiato un'abitazione in viale Bligny. Un altro georgiano di 36 anni è stato arrestato durante la notte in via Cascina Corba, dove si era introdotto in un appartamento al quinto piano. Con sé aveva uno zaino pieno di gioielli, orologi e banconote.

All'1.45 gli agenti sono intervenuti in via Bolla, dove è stato catturato un romeno di 36 anni. Alle 3, in via Govone, è stato arrestato per furto in abitazione un albanese di 27 anni che si stava arrampicando sulla parete di uno stabile per entrare in un appartamento. Nel pomeriggio, inoltre, gli agenti del commissariato Lambrate hanno denunciato 2 georgiani, con precedenti per reati contro il patrimonio, perché sorpresi a bordo di un'auto in via Gran Sasso con numerosi attrezzi e strumenti per lo scasso. (ANSA).