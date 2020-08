Botte in casa, mamma e figlia rifugiate in ospedale

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Sono 'rifugiate' da una settimana nel reparto di pediatria dell'ospedale San Matteo di Pavia una bimba di otto anni e la sua mamma, che ha sporto denuncia contro il convivente per aggressione e minacce. Lo riferisce la Provincia pavese Vedova, la donna di 43 anni, originaria del milanese, da novembre era andata a vivere a Pavia con l'uomo di 47 che conosceva da anni. Una convivenza difficile, segnata dai litigi e che a Ferragosto ha costretto le volanti della polizia a due interventi. La seconda volta la donna aveva una ferita alla mano ed è stata accompagnata in ospedale insieme alla figlia di 8 anni spaventatissima.

Al pronto soccorso lei è stata curata e dimessa con una prognosi di 15 giorni, ma non è tornata a casa. Si è trasferita nel reparto di Pediatria. I magistrati infatti hanno deciso che la bambina resti in pediatria, ovviamente sotto la sorveglianza della mamma. (ANSA).