Treno deragliato, ripresa circolazione su due binari

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - E' stato riattivato anche il binario 2 della stazione di Carnate e quindi è ripresa a pieno ritmo la circolazione sulla linea S8 Milano-Carnate-Lecco e Milano-Sondrio-Tirano, interrotta dopo l'incidente ferroviario avvenuto mercoledì. E' quanto si legge in una nota di Trenord, che parla di "ripristino della circolazione avvenuto in tempi record".

La riapertura totale della linea in 48 ore è stata possibile "grazie al lavoro ininterrotto del personale di RFI, di Trenord e dei tecnici delle ditte esterne che già giovedì mattina avevano permesso di ripristinare il primo binario e, in meno di due giorni, hanno liberato e riattivato anche il secondo, consentendo la regolare ripresa del traffico ferroviario", si legge nella nota.

Rimane attivo un servizio sostitutivo di bus tra Carnate e Paderno (linea Milano-Carnate-Bergamo) con cadenza oraria.

(ANSA).