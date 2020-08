Scontro moto monopattino a Milano, tre in ospedale

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Uno scontro fra una moto e un monopattino questa notte in corso Buenos Aires a Milano ha avuto come conseguenza il trasporto in ospedale di tre ventenni, nessuno grave.

L'incidente è accaduto dopo l'una. Una ragazza di 20 anni è stata trasportata al Policlinico con contusioni a testa, spalla e torace, un ragazzo di 29 al Fatebenefratelli con una contusione al naso e un'altro giovane, di 28 anni (l'unico con il casco) sempre al Fatebenefratelli con contusioni a testa e torace. (ANSA).