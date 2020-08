L'Estate Sforzesca con Nocturnus

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - La notte, la luna, le stelle cantati, recitati, ballati in un'unica serata, giovedì 27 agosto: a Milano l'Estate Sforzesca prosegue e dentro la cornice del Castello propone Nocturnus, uno spettacolo poliedrico, che coniuga poesia, bel canto, musica e tanta danza. Elena Gigliucci, coreografa e regista, recupera tra l'altro la tradizione della Grecia classica.

Nocturnus propone la notte celebrata in tutti i modi possibili.Con romanze indimenticabili, come 'Casta diva' o 'E lucean le stelle', il Clair de lune di Debussy, i Notturni di Chopin, e poi le poesie "notturne" di grandi come Shakespeare, Byron, Garcia Lorca, accanto a piccole "puntate" tra poesie inedite contemporanee, come quelle di Anna Del Freo recitati dalla voce della doppiatrice Danja Cericola. A fare da fil rouge, su tutto, la danza con Sofia Agnoletto e Matilde Birnbaum di MotusVitaeBallet accanto a Greta Mazza e Akos Barat, danzatore ungherese dal lungo curriculum. Tutti insieme, a celebrare la straordinaria magia della notte estiva. (ANSA).