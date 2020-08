Lega Serie A, complimenti allo Spezia, 19/9 si parte

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - "Complimenti allo Spezia, al patron Volpi e al Presidente Chisoli per la promozione. Con l'arrivo delle Aquile in Serie A Tim si definisce l'organico per il prossimo campionato che prenderà il via il 19 settembre". Con questo messaggio di benvenuto all'ultima squadra neopromossa al termine dei playoff di Serie B, la Lega Serie A ha confermato che la decina di casi di calciatori positivi al coronavirus emersi fin qui nel primo giro di tamponi nei ritiri, non mette in dubbio la data di partenza.

Le date di inizio della Serie A e della Serie B (26 settembre), saranno comunque ratificate dal Consiglio federale in programma lunedì 31 agosto. (ANSA).