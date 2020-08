Europa League: Marotta, Conte artefice dei buoni risultati

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - ''In quest'ultimo mese c'è il conforto di risultati vincenti che non sono frutto di casualità.

E l'allenatore è stato artefice. Ha dato la giusta gioia di lavorare ai giocatori. È il giusto mood per continuare su questo solco tracciato da lui''. Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta, intervistato da Sky prima della finale di Europa League contro il Siviglia. ''La società, la proprietà sono presenti.

Segno tangibile di forte attaccamento. L'allenatore ha una grande esperienza, c'è Lele Oriali vicino. Hanno un ricco palmares entrambi. La proprietà, dalla Cina, sta facendo tanto per vivere questo momento nel modo giusto. La speranza è che l'epilogo sia di quelli giusti''. (ANSA).