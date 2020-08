Coronavirus: in Lombardia 174 positivi e 6 decessi

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Con 10.703 tamponi eseguiti sono 174 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, di questi 26 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico. Sale a 17 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, dunque uno più di ieri, mentre negli altri reparti si segnalano sei pazienti in meno. E' invece di sei il numero dei deceduti, che porta il totale complessivo a 16.852 Per quanto riguarda le province, 54 casi si sono verificati a Milano, di cui 31 in città; 28 a Brescia, 18 a Monza 17 a Bergamo: 9 a Cremona, 8 a Como e Mantova. 7 a Varese, 5 a Lecco, 4 a Lodi e Pavia e uno a Sondrio. (ANSA).