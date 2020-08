Ambiente: da esperti decalogo per non sprecare acqua

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Se la gente è sempre più attenta ai temi ambientali per quello che riguarda il riciclo e l'uso (o meno) della plastica, ancora non è altrettanto sensibile per quanto riguarda lo spreco dell'acqua, che è un bene prezioso, nella vita di tutti i giorni. Per questo In a bottle (www.inabottle.it) ha realizzato uno studio su circa 50 esperti in scienze ambientali per sondare quali siano le pratiche da seguire per tutelare e risparmiare l'acqua durante le ferie estive e ha redatto un decalogo. Particolarmente importante in quest'anno in cui molti hanno preferito fare vacanze in case private piuttosto che alberghi.

Il primo consiglio per non sprecare acqua è quello di chiudere il rubinetto: questo quando ci si lava i denti, ma anche quando si puliscono frutta e verdura, usando una bacinella invece del getto corrrente. Il secondo è quello di installare soffioni o rubinetti a flusso ridotto, e poi di preferire la doccia alla vasca, visto che richiede un terzo dell'acqua.

Attenzione a eventuali perdite e 'riciclare' quando possibile l'acqua, come quella in cui si sono lavati frutta e verdura per innaffiare. E poi ancora sostituire i vecchi elettrodomestici con modelli ad alta efficienza. Per irrigare servirsi di temporizzatori, mettere arbusti sotto le piante ad alto fusto per evitare l'evaporazione. Nono consiglio: per lavare la macchina evitare l'acqua corrente ed usare un secchio di acqua e decimo, e riassuntivo, ricordarsi sempre che l'acqua è un bene prezioso. (ANSA).