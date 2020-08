Un positivo nel Brescia, di ritorno dalla Sardegna

(ANSA) - BRESCIA, 20 AGO - C'è un caso di positività in casa nel Brescia. Si tratta di un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna dove tra l'altro nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della rosa delle rondinelle.

Anche questi si sottoporranno a tampone nelle prossime ore. Per il momento il Brescia, retrocesso in Serie B, attende ulteriori riscontri e accertamenti. (ANSA).