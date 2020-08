Inter, Lazaro in prestito al Borussia Monchengladbach

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Nuova cessione in prestito per Valentino Lazaro, esterno austriaco dell'Inter. Come reso noto dal club nerazzurro, Lazaro si trasferirà ''in prestito oneroso sino al 30 giugno 2021'' al Borussia Monchengladbach, dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi al Newcastle, sempre in prestito.

''Siamo lieti che la trattativa in prestito sia andata a buon fine e che Valentino abbia scelto di venire al Borussia. È un giocatore molto versatile e aggiunge ancora più forza e profondità alla nostra squadra'', ha commentato Max Eberl, direttore sportivo del club tedesco. (ANSA).