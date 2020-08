Handanovic: 'Finale sia punto di partenza'

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - ''La finale di domani essere un punto di partenza, queste partite devono diventare l'abitudine come era per l'Inter dieci o quindici anni fa, quando si giocava titoli e campionati. Possiamo giocarci qualcosa di importante non solo domani ma anche nel prossimo futuro''.

Lo ha detto il capitano dell'Inter Samir Handanovic, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. ''Sono arrivato all'Inter per giocarmi i trofei - continua il portiere dei nerazzurri -, in questi anni la situazione non è stata la migliore, ma ora possiamo lottare per qualcosa di importante. Siamo un gruppo forte e compatto, le vittorie ci hanno dato entusiasmo anche nel limare i dettagli e correggere gli errori, su questo siamo migliorati''. (ANSA).