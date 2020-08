Europa League: Conte, vincere per entrare in storia Inter

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - ''C'è solo un modo per entrare nella storia di un club, vincere''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato da Sky alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. ''Questo è il mio quarto anno in Europa, penso sia bello giocarsi la finale. Ci tengo soprattutto per club, calciatori e tifosi visto che dieci anni di attesa sono tanti. Per battere il Siviglia dobbiamo dare tutto e dimostrare che vogliamo la coppa più di loro''. (ANSA).