Coronavirus: a Malpensa al via primi tamponi su viaggiatori

Da oggi i passeggeri che atterrano all'aeroporto di Malpensa e che provengono dai paesi considerati a rischio, Croazia, Spagna, Malta e Grecia, possono fare il tampone per il Covid. Al principale scalo milanese i primi passeggeri, provenienti da Barcellona, sono già in coda per sottoporsi al tampone nella zona degli arrivi, dove sono state predisposte 8 postazioni con dei gazebo per realizzare il test.

Al momento in fila ci sono pochi passeggeri ma il flusso maggiore è atteso in mattinata con l'arrivo di alcuni voli provenienti dalla Spagna e dalla Grecia. "Sono atterrata stamattina da Barcellona - ha spiegato una ragazza rientrata dalla Spagna -, ieri ho letto sul sito della Regione Lombardia che avrei dovuto fare il tampone e quindi mi sono messa subito in coda". Oltre alle 8 postazioni all'interno dell'aeroporto al momento sono in allestimento a Malpensa altre 10 all'esterno dell'aeroporto.