Comune di Milano, targa davanti alla casa di Enzo Tortora

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - La città di Milano ricorderà Enzo Tortora, noto e amato conduttore televisivo che fu vittima di un errore giudiziario, con una targa commemorativa che sarà posta all'ingresso dell'edificio di via dei Piatti 8. Proprio lì dove il presentatore e politico ebbe la sua residenza milanese e dove visse fino al giorno della morte avvenuta il 18 maggio del 1988.

La decisione è stata formalizzata dalla giunta comunale che ha deliberato la realizzazione della targa recependo la mozione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre 2019.

La commemorazione di Enzo Tortora con lo scoprimento della targa a lui dedicata si terrà il prossimo 30 novembre, nell'anniversario della sua nascita avvenuta a Genova nel 1928.

Tortora visse nella casa di via Piatti fino al giorno della morte, il 18 maggio 1988, un anno dopo l'assoluzione con formula piena in Corte d'Appello. La targa commemorativa per Enzo Tortora rientra nel programma di iniziative del Comune "Milano è Memoria". (ANSA).