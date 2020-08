Treno deraglia in Brianza, feriti due macchinisti e un passeggero

Un treno è deragliato dopo le 12 a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza.

Il treno di Trenord è della linea Milano-Lecco. Sono "lievemente contusi" i due macchinisti e il passeggero che erano a bordo del treno 10776 che è deragliato questa mattina nei pressi della stazione di Carnate (Monza e Brianza): è quanto comunica Trenord, precisando che "tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco". "L'unico viaggiatore presente a bordo - si legge nella nota di Trenord - è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di AREU e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno". Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento, conclude Trenord.

"La circolazione è interrotta tra Monza e Carnate Usmate", fa sapere Trenord.

E' deviato su un binario morto, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco e della polfer. Sul posto si vede come il treno, uscendo dai binari, abbia abbattuto il muro di cinta della stazione. Tanto spavento per gli abitanti e gli addetti dello studio medico adiacente al luogo del disastro. "Abbiamo sentito un boato e siamo usciti subito, pensavamo a un terremoto - racconta una dottoressa - per fortuna nessuno pare si sia fatto male".