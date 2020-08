Nascondevano cocaina in maniglie portiera auto, arrestati

(ANSA) - TIRANO, 19 AGO - Hanno nascosto la cocaina all'interno delle maniglie della portiera dell'auto su cui viaggiavano diretti in Valtellina per vendere la cocaina, ma lo stratagemma non ha consentito loro di farla franca.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano (Sondrio) hanno messo a segno uno dei più importanti sequestri, per quanto riguarda questa sostanza in provincia di Sondrio: oltre 50 grammi di cocaina. I due giovani sull'auto bloccata sulla statale 38 dello Stelvio sono stati arrestati. (ANSA).