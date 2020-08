Europa League: Conte, stagione dell'Inter è positiva

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - "Dobbiamo ancora tirare le somme, perché c'è un'ultima partita da giocare, ma comunque è stata una stagione complessivamente positiva. Abbiamo fatto cose importanti e grandi passi in avanti nonostante la piccola delusione di non aver superato la fase a gironi di Champions League". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato dal sito ufficiale dell'Uefa, a due giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia.

"Vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché ci ha comunque permesso di avere un ottimo cammino in Europa League - ha aggiunto -. Lukaku e Lautaro? Era inevitabile che lavorando insieme e lavorando molto, si sviluppasse l'intesa tra i due.

Godin? Aveva bisogno di un po' di tempo per adattarsi. Si è messo in gioco e ha accettato la nuova sfida, ora raccoglie grandi risultati", ha concluso Conte.