Fase 3:a Milano al via richiesta voucher corse taxi scontate

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - A Milano a partire da oggi e fino al 30 novembre è possibile fare richiesta dei voucher per le corse in taxi scontate attraverso la compilazione di un form sul sito del Comune. Quello dei voucher è un sistema con cui l'amministrazione ha deciso di facilitare, dopo l'emergenza Covid, l'utilizzo del taxi per medici e infermieri, persone anziane sopra i 65 anni con particolari fragilità, persone con più di 70 anni, persone con disabilità del 100% e donne che debbano spostarsi la sera tra le ore 21 e le ‪6 del mattino‬.

I voucher, come spiega una nota del Comune, saranno erogati in base all'ordine cronologico di richiesta e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. "Grazie al Fondo di Mutuo soccorso e al Consiglio comunale possiamo destinare 700 mila euro al sostegno del comparto taxi. Un settore colpito dalla crisi determinata dall'emergenza sanitaria, - ha commentato l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, - ma che può dare un importante contributo alla riduzione del traffico veicolare privato, migliorando la qualità ambientale e facilitando gli spostamenti di alcune categorie". (ANSA).