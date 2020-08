Fase 3: a Milano 6mila monopattini, 7600 noleggi giorno

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - A Milano diventano 6 mila i monopattini a noleggio in circolazione con l'ultima autorizzazione da parte del Comune alla società Lime Technology.

L'autorizzazione, come spiega una nota, è arrivata a valle della rinuncia della società Ride Hive Operations, per la quale è stata dichiarata la decadenza a fine luglio, che ha reso dunque possibile la posa di 750 nuovi monopattini elettrici, e del ritiro del ricorso che Lime aveva presentato per essere rimasta esclusa da uno degli avvisi pubblici aperti dall'amministrazione.

Negli scorsi giorni è inoltre arrivata comunicazione di rinuncia da parte di GoVolt, che aveva ottenuto l'autorizzazione per 500 mezzi in condivisione: con la presa d'atto di questa comunicazione il numero si assesterà quindi a 6mila mezzi.

"Sono lieto che oggi si sia fatto un altro significativo passo avanti per garantire un servizio sempre più capillare di monopattini in sharing a Milano - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli -, chiudendo anche un contenzioso giuridico". Crescono a Milano i noleggi di questi mezzi: ad oggi sono il 400% in più rispetto a quelli di febbraio 2020, circa 7.600 noleggi al giorno, per 1,4 chilometri medi a noleggio e 10 minuti medi di utilizzo. "Per garantire una mobilità sicura a chi sceglie mezzi di mobilità dolce - ha aggiunto Granelli - stiamo realizzando molti nuovi chilometri di percorsi protetti e itinerari per biciclette e monopattini". Dal Comune arrivano poi ai cittadini due appelli in vista della ripartenza a settembre. "Il primo di utilizzare il meno possibile l'auto privata e il più possibile i mezzi pubblici e le due ruote, di proprietà o in condivisione; il secondo di rispettare tutti e sempre il Codice della Strada, qualsiasi sia il mezzo che si sia scelto", ha concluso Granelli.

(ANSA).