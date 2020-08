Europa League: l'Inter vuole una finale 10 anni dopo

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Andrà in scena questa sera la seconda semifinale di Europa League fra Inter (1,65) e Shakhtar Donetsk (5,10). Dieci anni dopo il trionfo in Champions, i nerazzurri, favoriti dagli analisti di Planetwin365, tornano a giocarsi l'accesso a una finale europea. E' il terzo confronto diretto fra le due squadre che si sono già sfidate nel 2005 per accedere alla fase a gironi della Champions: la gara d'andata finì 2-0 per l'Inter, un esito che potrebbe ripetersi anche in questo match, sempre a favore dei nerazzurri (10,10); il match di ritorno finì 1-1.

Secondo i quotisti, la prima rete sarà a favore dell'Inter (1,50) a firma Lukaku (4,00), primo giocatore nella storia dell'Europa League a segnare 9 gol in 9 partite. Dall'altro lato del campo, invece, occhi puntati su Junior Moraes (5,50) che ha messo a segno 7 gol in 7 presenze di Europa League. (ANSA).