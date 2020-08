Basket: Gallinari, i Playoff? In Nba può accadere di tutto

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "All'inizio dell'anno sapevamo di avere una buona squadra e quale poteva essere il nostro obiettivo. Avevamo grandi talenti individuali: dovevamo solo trovare la giusta chimica per unirli tutti e diventare una buona squadra difensiva". Così Danilo Gallinari, ala degli Oklahoma City Thunder, parla alla vigilia dell'inizio dei playoff nell'Nba.

Il cestista di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) è risultato fondamentale per l'accesso dei 'suoi' fra i big, con almeno mille possessi giocati (secondo dietro TJ Warren). I Thunder con Gallinari in campo sono una squadra da 116,9 punti su 100 possessi ma, quando e se non c'è, precipitano a 100,3. Gallinari ha chiuso l'11/a stagione in Nba a un soffio dai 19 punti a partita (18,7), con 5,2 rimbalzi e quasi due assist di media, tirando con il 44% dal campo e oltre il 40% da 3 per il secondo anno in fila.

L'obiettivo adesso è presentarsi al massimo ai Playoff, dove Gallinari sarà chiamato a recitare un ruolo di primo piano nella serie contro gli Houston Rockets di Mike D'Antoni. "La storia dell'Nba ci insegna che tutto può succedere: non siamo soddisfatti di essere semplicemente arrivati ai Playoff - le sue parole riportate da Skysport-. Molte volte cercare di smentire le persone può essere una forma di motivazione per un giocatore". (ANSA).