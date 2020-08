6 giovani soccorsi in montagna Lecchese

(ANSA) - LECCO, 16 AGO - Sei escursionisti in difficoltà, ragazzi e ragazze della provincia di Milano in vacanza in Valsassina (Lecco), sono stati tratti in salvo dai volontari del Soccorso alpino lecchese nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

I giovani, mentre percorrevano in discesa il sentiero che dal rifugio Bogani conduce verso l'Alpe Cainallo (nel gruppo delle Grigne), hanno perso l'orientamento e sono andati verso la Valle dei Mulini. Dopo alcuni tentativi per riprendere il sentiero, erano sfiniti e hanno chiamato aiuto al numero unico d'emergenza 112. E' così intervenuto il Soccorso alpino della Stazione Valsassina e Valvarrone.

Dopo avere localizzato la zona di ricerca tramite le coordinate geografiche, i giovani sono stati ritrovati circa 400 metri sotto il bivio che conduce alla Valle Dei Mulini. Sono stati così accompagnati al parcheggio del Cainallo, dove avevano l'auto. (ANSA).