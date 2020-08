Uccisa dal treno: Rfi, sbarre perfettamente funzionanti

(ANSA) - MILANO, 15 AGO - I tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) hanno verificato oggi che le sbarre del passaggio a livello tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona), dove oggi è morta una donna di 34 anni, "sono perfettamente funzionanti". Lo rende noto la stessa Rfi attraverso un portavoce.

La donna travolta e uccisa dal treno si chiamava Elisa Conzadori. Era originaria di Pizzighettone ed era alla guida di una Citroen C1 rossa, accartocciata dopo l'impatto con il convoglio di Trenord. Il passaggio a livello è sulla strada ex statale 234. E' in via di recupero anche la scatola nera del treno regionale Milano-Mantova, che potrebbe aiutare a capire l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).