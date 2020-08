Ferragosto: mons. Delpini, non spaventate i bambini

(ANSA) - MILANO, 15 AGO - Si è tenuto oggi nel Duomo di Milano il Pontificale presieduto dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nella solennità dell'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria. "Non spaventate i bambini - ha detto l'arcivescovo durante l'omelia - insinuando la paura che ogni persona che si incontra è un pericolo, che ogni straniero è un nemico, che la sapienza consiste nel diffidare di tutti. Non spaventate i bambini sfogando le vostre frustrazioni e le vostre amarezze con lamenti interminabili". "E non spaventate le donne che possono essere mamme - ha aggiunto - suggerendo che l'aborto sia una soluzione, mentre è un dramma e una ferita che non guarisce mai". Per l'arcivescovo "abbiamo delle buone ragioni per dire ai bambini: benvenuti, voi che siete il futuro del mondo. Abbiamo delle buone ragioni per vincere la paura e lo scoraggiamento perché oggi è il giorno del Magnificat, oggi è il giorno per guardare la storia con lo sguardo di Maria".

L'arcivescovo Delpini ha poi trascorso parte del Ferragosto pranzando con i poveri dell'Opera Cardinal Ferrari. (ANSA).