Al Lombardia caduta rovinosa di Evenepoel

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il corridore belga Remco Evenepoel caduto in un burrone al Giro di Lombardia nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como è stato recuperato, stabilizzato e messo su una barella. Poco dopo - come mostrano le immagini dell'elicottero trasmesse dalla Rai - è stato portato via in ambulanza. In alcune foto che cominciano a circolare in rete si vede il corridore belga con gli occhi aperti e cosciente mentre viene soccorso dai sanitari. Terribile la caduta del corridore che andato a sbattere su un muretto sopra un ponte si è ribaltato cadendo di sotto. (ANSA).