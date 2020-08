Ostaggio in Duomo, arrestato è egiziano

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Al momento non c'è alcun elemento concreto che possa far ipotizzare un gesto terroristico nel caso dell'uomo che è entrato nel Duomo di Milano e ha tenuto in ostaggio una guardia giurata. E' quanto emerge dalle prime indagini condotte dalla Digos e coordinate dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili. Il sequestro della guardia è durato circa 8 minuti.

L'arrestato è un 26enne egiziano. Risulta avere un regolare permesso di soggiorno emesso nel 2010 dalla Questura di Savona.

Il nome che lui ha fornito agli investigatori, però, non è lo stesso che compare nel documento e quindi potrebbe essergli contestato anche il falso sulle generalità fornite. Ha un precedente per una tentata rapina impropria che ha commesso nel 2016 all'aeroporto di Malpensa. All'epoca il giovane viveva a Baranzate (Milano). (ANSA).