La Milano Fashion Week sarà 'phygital'

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Quella di settembre sarà un'edizione della Milano fashion week phygital, con in calendario 28 sfilate fisiche e 24 contenuti digitali, "con la finalità di permettere a ogni azienda e designer di presentarsi con la modalità più affine alle sue esigenze di narrazione". Lo scrive il presidente di Camera Moda Carlo Capasa, inviando la prima bozza di calendario della rassegna, in calendario dal 22 al 28 settembre con le collezioni uomo e donna primavera/estate 2021.

Durante la fashion week - sottolinea Capasa - avrà luogo anche la sfilata di Milano Moda Graduate, la manifestazione giunta alla sua sesta edizione, che valorizza il talento degli studenti provenienti dalle migliori scuole di moda italiane.

"Ripartire dai giovani e valorizzare la nostra incredibile filiera, unica al mondo, attraverso le sfilate, gli eventi e le presentazioni dei nostri brand - è il commento del presidente di Cnmi - ci da nuova speranza per guardare al futuro". (ANSA).