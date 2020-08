Resistenza: in centinaia ricordano martiri piazzale Loreto

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Nonostante il caldo, diverse centinaia di persone si sono ritrovate questa mattina in piazzale Loreto per la commemorazione - organizzata dall'Anpi di Milano - dell'eccidio del 10 agosto 1944, quando 15 partigiani furono fucilati dalla Legione Muti su ordine del comando tedesco e i loro corpi abbandonati in piazza al sole di agosto come monito alla città.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose delegazioni dell'Anpi, oltre a tanti Comuni, in primis quello di Milano, con i loro gonfaloni, il prefetto, il questore, il vicario episcopale e i figli di alcuni martiri. In questa "prima cerimonia pubblica dopo il lockdown", il presidente di Anpi Milano Roberto Cenati ha voluto ricordare Franca Valeri "che definiva il 25 aprile il giorno più bello della sua vita" e ha voluto sottolineare "il messaggio estremamente attuale dei martiri, che ci chiamano a verificare cosa è rimasto di vivo della Resistenza nelle nostre coscienze". Se alla senatrice Segre è stato necessario dare la scorta "vuol dire che qualcosa di grave si è verificato nel nostro Paese, che ha perso la memoria" e lo stesso ha fatto "con le 35mila vittime del virus, tanto che il Presidente della Repubblica ha detto che la libertà non equivale al diritto di far ammalare gli altri". (ANSA).