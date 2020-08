Europa League: ottimismo Bosz, Inter? possiamo batterla'

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l'Inter ha una squadra fortissima, ma noi abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, perché troppi errori con squadre così si pagano. Ma noi vogliamo passare, anche perché in una gara secca tutto è possibile".

Alla vigilia della sfida dei quarti di finale di Europa League contro i nerazzurri di Antonio Conte, il tecnico del Bayer Leverkusen, l'olandese ex Ajax Peter Bosz, manifesta ottimismo nonostante il rispetto per gliu avversari. "L'Inter ha grandissimi giocatori in rosa - dice ancora Bosz -, e non dipenderà da Lukaku o da altri giocatori. Giochiamo contro una squadra che ha tanti calciatori di esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante". L'incognita è la condizione fisica: "loro hanno appena finito il campionato, sono rodati, noi veniamo da un mese di pausa - è la tesi dell'allenatore del Bayer -. Le tesi sono due: o abbiamo un vantaggio noi perché siamo più freschi, oppure il vantaggio ce l'ha l'Inter che ha il ritmo partita. Vorrei avere la risposta, ma solo domani ne sapremo di più". Nele file della squadra di Leverkusen c'è la nuova stella del calcio tedesco, Kai Havertz, al centro di molte voci di mercato, e sul quale c'è il Chelsea: tutto ciò potrebbe distogliere la sua attenzione dalla partita? "Havertz non è distratto dalle voci di mercato - risponde Bosz -. È concentrato e vuolee giocare a calcio e togliersi qualche soddisfazione con noi, visto che ne abbiamo la possibilità".

Antonio Conte è avvisato. (ANSA).