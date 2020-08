Europa League: Inter; Handanovic, è aumentata l'autostima

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - ''Cos'è cambiato nelle ultime gare in cui l'Inter non ha subito gol? È cambiato che ogni partita dove non prendi gol aumentano autostima e confidenza, ti carichi e ti senti più forte. Abbiamo cambiato assetto, poi per non subire gol deve esserci anche un momento che ti accompagna, mentre in passato magari prendevamo gol al primo tiro''. Lo ha detto il capitano dell'Inter Samir Handanovic, alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen.

''Contro il Getafe mi è piaciuto che non abbiamo subito gol, è fondamentale. Quando non si prende gol è già un buon punto di partenza. Siamo stati sempre compatti, anche quando loro sono venuti a pressarci abbiamo tenuto bene''. (ANSA).