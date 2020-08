Notte S.Lorenzo: 'Costelliamo al Borgo'

(ANSA) - BRESCIANO, 08 AGO - Tra i vigneti di Borgo la Caccia a Pozzolengo nel Bresciano, l'11 agosto andrà in scena 'CostelliAmo al Borgo'. E' la notte speciale organizzata per San Lorenzo tra le colline della tenuta vitivinicola: l'appuntamento con il cielo parte alle 20 per scoprire i segreti delle costellazioni e cacciare con gli esperti astrofili lo sciame di stelle cadenti.

In questa atmosfera sono previsti i racconti di due attori dell'associazione culturale ContaminAzioni che intratterranno i presenti con letture a tema e un maxi schermo dove verranno proiettate le galassie che incoronano il cielo bresciano. La serata si svolgerà in collaborazione con l'Unione astrofili bresciani che aiuteranno ad osservare le costellazioni posizionando al centro delle colline moreniche due diversi telescopi, mentre un operatore spiegherà ai più curiosi tutti i segreti dello spazio. È necessario prenotare. (ANSA).