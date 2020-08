Europa League: Inter-B.Leverkusen,arbitra spagnolo Del Cerro

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - È lo spagnolo Carlos del Cerro Grande l'arbitro designato per la partita tra Inter e Bayer Leverkusen, valida come quarto di finale di Europa League che si giocherà in gara secca lunedì prossimo, 10 agosto, con inizio alle ore 21 nella Düsseldorf Arena della città tedesca.

Del Cerro Grande avrà come assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez, mentre il quarto uomo sarà Jesús Gil Manzano. Alejandro Hernández e José María Sánchez saranno gli assistenti Var. (ANSA).