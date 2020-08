Coronavirus: in Lombardia 78 positivi e 3 decessi

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Con 6.382 tamponi effettuati, sono 76 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia (di cui 11 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico). Sono diminuiti i ricoveri: sono 9 in terapia intensiva (numero invariato) mentre sono 162 negli altri reparti, con una diminuzione di otto. Sono invece stati 3 i decessi, che porta il totale complessivo a 16.832. Fra le Province, 24 casi sono stati registrati a Milano ( di cui 9 in città), 20 a Mantova, 7 a Bergamo e Varese, 5 a Brescia. Nessuno a Pavia e Lecco. (ANSA).