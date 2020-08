Calcio: Inter, allenamento e tamponi verso Bayer

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Allenamento mattutino e tamponi: l'Inter si prepara così alla sfida per i quarti di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile in mattinata agli ordini del tecnico Antonio Conte, per preparare la gara di lunedì. In seguito, come da protocollo, la squadra si è sottoposta ai tamponi previsti prima della partenza. Domani infatti l'Inter volerà verso la Germania: la sfida contro il Bayer Leverkusen si giocherà alla Dusseldorf Arena, a soli 40 km da Leverkusen. (ANSA).