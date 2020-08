Calcio: Atalanta; Gollini, bandiera bianca, out 2 mesi

(ANSA) - BERGAMO, 08 AGO - "Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C'è una lesione al mio crociato. Triste e al vostro fianco. Sarò un tifoso in più". Su Instagram, dal profilo personale, postando una foto in poltrona con un vistosissimo tutore, la resa di Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, cui è stata diagnosticata la lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio sinistro.

"Ho provato a spingere nei giorni scorsi ma sentivo che c'era qualcosa che non andava. E la risonanza di ieri l'ha confermato", ha proseguito Gollini, infortunatosi in occasione del primo dei 2 gol subìti sabato scorso dall'Inter scontrandosi col compagno Robin Gosens. Per lui niente quarto di finale di Champions League a Lisbona il 12 agosto contro il Paris Saint-Germain.

"C'è una lesione che prima non era possibile vedere per via del liquido post trauma. Starò fuori per poco meno di 2 mesi, ma adesso lo stop è obbligatorio - spiega Gollini -. Mi dispiace.

Per il mio infortunio ma soprattutto per non poter difendere la mia Atalanta. Triste ma positivo. Triste e al vostro fianco.

Sarò un tifoso un più. Forza ragazzi!". (ANSA).