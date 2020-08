Monte Bianco, muore giovane alpinista del varesotto

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Un'aspirante guida alpina, Matteo Pasquetto della provincia di Varese, è morta oggi verso le 13.30 precipitando per un centinaio di metri dalla cresta Reposoir della Grandes Jorasses, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, a quota 3.450 metri. Il giovane era insieme a due compagni. In base a quanto ricostruito dai soccorritori, i tre avevano aperto una nuova via di ascesa lungo la parete est delle Grandes Jorasses. (ANSA).

Grande appassionato di montagna, Pasquetto viveva a Varese e avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni, l'11 agosto.